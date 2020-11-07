Зеленский положительно оценил результаты перемирия в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7cc0a718-20f5-11eb-b724-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Прекратить огонь в Донбассе окончательно — сложная, но реальная задача. Это показало нынешнее перемирие, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Он с сожалением отметил, что «абсолютной тишины нет» и боевые потери продолжается. Однако достижения всё же есть.

За эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз — количество погибших украинских военных, — цитирует заявление Зеленского его пресс-служба.

По мнению главы государства, уменьшение боевых потерь — это в немалой степени «результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука».

Зеленский высказал мнение, что нынешнее перемирие является началом пути к восстановлению территориальной целостности Украины и к полному прекращению войны. Без таких сложных шагов не может быть желаемого результата, — подчеркнул президент.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский анонсировал транш от Всемирного банка на $100 млн. Деньги предполагается направить на развитие экономики на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.