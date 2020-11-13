Зеленский ответил на сообщения об огромных расходах на его лечение от COVID

https://static.news.ru/photo/fcd04fbe-26b1-11eb-9562-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Украинский президент Владимир Зеленский, который в настоящее время борется с коронавирусом, ответил на слухи о том, что на его лечение из бюджета уходят миллионы гривен. Видеообращение политик опубликовал в своём Telegram-канале.

В больнице на общих условиях, как и все другие пациенты, — заверил он.

Сообщения о том, что его пребывание в больнице «Феофания» обходится Украине в огромную сумму, Зеленский назвал фейком, который распространили его политические противники. И рассказал, что такие «новости» его только позабавили.

Сейчас украинский лидер чувствует себя хорошо и продолжает работать удалённо, находясь на самоизоляции. Об этом он сообщил из больницы, где лечится от коронавируса. Ранее стало известно, что Зеленский заразился коронавирусом. Кроме того, та же болезнь была диагностирована у главы его офиса Андрея Ермака. Они проходят лечение в больнице «Феофания» в Киеве.

Число заражённых коронавирусом во всём мире увеличилось за прошедшие сутки на 657 тыс. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтверждённых случаев заражения новым заболеванием превысило 53,16 млн. Жертв COVID-19 стало больше почти на 10 тыс. и превышает 1,3 млн. ВОЗ зарегистрировала 53 164 803 случая заражения, писал NEWS.ru.