https://static.news.ru/photo/97ab1892-bdd2-11e9-a1ca-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский сдержал своё обещание и вышел из бизнеса на время пребывания на посту президента Украины.

В течение трёх месяцев он передал свои доли в компаниях соратникам и партнёрам. В частности, первому помощнику президента Сергею Шефиру и его брату Борису, который является шеф-редактором и автором «Студии Квартал-95».

В данный момент Зеленский числится только в одном юридическом лице – общественной организации Молодёжный центр «Лига смеха», сообщает издание Liga.net .

Ранее News.ru писал, что временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор похвалил Зеленского за смелость после звонков президента России и Франции. Дипломат заявил, что данный шаг позволил Киеву продемонстрировать моральное превосходство в вопросе созыва «нормандской четвёрки».