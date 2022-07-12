Зеленский осудил решение Оттавы вернуть ФРГ турбину для «Северного потока» Зеленский назвал «неприемлемым» решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»

Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Канады вернуть ФРГ отремонтированную турбину для «Северного потока» неприемлемым исключением из санкционного давления на Россию. По его словам, посла Оттавы из-за этого вызывали в МИД Украины, сообщает ТАСС.

Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России, — отметил украинский лидер.

Зеленский считает, что в Оттаве не должны были принять такое решение. Теперь в Европе должны ожидать полного прекращения поставок газа «в самый острый момент», добавил украинский президент.

Ранее стало известно, что Госдеп США поддержал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для транспортировки газа из России по трубопроводу «Северный поток — 1». Об этом сказано в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.