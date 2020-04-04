Европа

Зеленский оценил эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

14:55, 06 апреля 2020 12
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введённые в стране карантинные меры позволили снизить количество заражённых коронавирусом нового типа.

По его словам, без карантина страна столкнулась бы с большим числом больных, как это произошло в Европе.

Он добавил, что введённые правительством меры являются своевременными и правильными, передаёт «Интерфакс».

Согласно последним данным, жертвами коронавируса стали 38 украинцев.

Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев рассчитывает получить $165 млн от организации для борьбы с коронавирусом.

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