Зеленский оценил эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введённые в стране карантинные меры позволили снизить количество заражённых коронавирусом нового типа.
По его словам, без карантина страна столкнулась бы с большим числом больных, как это произошло в Европе.
Он добавил, что введённые правительством меры являются своевременными и правильными,
Согласно последним данным, жертвами коронавируса стали 38 украинцев.
Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев рассчитывает получить $165 млн от организации для борьбы с коронавирусом.
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