Зеленский договорился о разговоре с премьером Италии, но не вышел на связь

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. О телефонном разговоре стороны договорились утром 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Это был действительно драматичный момент — связаться с Зеленским. Он укрылся в какой-то части Киева. Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ. Это глубоко поразило всех участников, — сказал Драги в информационном сообщении по украинскому кризису в палате депутатов итальянского парламента.

Ранее Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции. В своём Twitter он написал о необходимости «посадить Россию за стол переговоров». По его мнению, сейчас Украину оставили в одиночестве. Зеленский также обратился к «Бухарестской девятке» с просьбой об оказании военной помощи Украине и санкциях против России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских олигархов и депутатов Госдумы.