Зеленский назвал сроки окончания конфликта на Украине Зеленский: украинский конфликт закончится в следующем году

Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в 2023 году конфликт на Украине будет завершен. Об этом он сказал в своем видеообращении для издания Politico, которое признало украинского лидера самым влиятельным человеком в Европе в текущем году.

Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время, — сказал Зеленский.

Как пишет издание, Зеленский, используя социальные сети, традиционные СМИ, а также культурные институты Запада, сумел убедить лидеров западных стран, что «его битва — это также их битва», в результате чего Европа стала делать все, что хочет политик.

В свою очередь американский еженедельный журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком года. Как пишет издание, президент Украины «был повсюду» и «его информационное наступление изменило геополитическую систему погоды», вызвав волну действий, охватившую весь земной шар.

При этом политолог Андрей Кошкин заявил, что поздравления президента Украины Владимира Зеленского военнослужащих с Днем ВСУ вряд ли смогут поднять моральный дух украинской армии. По его словам, из-за снижения поставок вооружения с Запада и угроз за непослушание со стороны командования украинские бойцы угнетены, а на линии соприкосновения с украинской стороны царит апатия. Эксперт отметил, что атмосферу в украинской армии можно назвать «накаленной» и «мотивационные речи» президента не способны ее разрядить.