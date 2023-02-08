«Зеленский — марионетка»: политолог о кадровых перестановках на Украине Политолог Шипилин объяснил кадровые перестановки на Украине контролем со стороны Вашингтона

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Вашингтон плотно контролирует, что происходит в правительстве Украины, и решает, кого необходимо убрать, а кого поставить, считает политолог Павел Шипилин. В беседе с «Народными Новостями» он пояснил, что украинский президент Владимир Зеленский также является марионеткой в руках США, поэтому не он принимает решения, кто будет находиться в его же офисе.

Сам Зеленский никого не переставляет. Начнем с того, что эти перестановки совершают те, кто за ним стоит. Из-за плеча Зеленского протягивают руку к шахматной доске и меняют фигурки местами... Кого-то с доски вообще снимают... Зеленский не управляет Украиной, он и сам марионетка, которую дергают за ниточки, — объяснил эксперт.

По словам политолога, перестановки связаны не просто с коррупцией, а с тем, что Киев стал скрывать от Вашингтона часть схем по отмыванию денег, что не понравилось США. Для Вашингтона Украина стала отмывочным пунктом для денег американских налогоплательщиков, поэтому Белому дому не понравились возросшие аппетиты чиновников. Америка контролирует коррупцию на Украине и прекрасно о ней осведомлена, считает Шипилин. Поэтому вопрос заключался лишь в том, как Вашингтону получать больше денег за счет перераспределения потоков.

Коррупция является сутью Украины, ее становым хребтом. Не будет коррупции — не будет Украины. Америка теперь тоже вся погрязла в коррупции, вспомним хотя бы сына Байдена... Американские власти Украину знают довольно неплохо, поэтому эти перестановки связаны не с провалом на фронте, не с коррупцией как таковой, а с перераспределением потоков, — заключил Шипилин.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что сейчас происходит «кадровое затишье», после которого несоответствующие требованиям чиновники будут отправлены в отставку.