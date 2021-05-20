Зеленский анонсировал большой военный парад на Майдане

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Украина проведёт крупный военный парад на суше и море 24 августа. В частности, мероприятия состоятся в Киеве на Майдане. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент страны Владимир Зеленский. Его слова передаёт ТАСС.

Парад приурочат к 30-летию принятия Верховной радой Акта о провозглашении независимости Украины. Праздничные мероприятия будут проходить с 22 по 24 августа. В рамках события состоится награждение премией «Национальная легенда». Её получат известные украинцы, прославляющие страну за рубежом. Кроме того, рассказал Зеленский, 23 августа в Киевском оперном театре выступят артисты оперы и балета. На следующий день на Олимпийском стадионе в столице пройдёт большой концерт. По поводу парада президент высказался следующим образом.

Будет парад, большой — на суше и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане. На праздник приедут главы других государств, — добавил национальный лидер.

Ранее на пресс-конференции, посвящённой второй годовщине инаугурации, Зеленский прокомментировал намерения баллотироваться на второй президентский срок.