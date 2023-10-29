Залужный захотел остановить наступление ВСУ The Times: Залужный заявил, что наступление ВСУ почти закончено

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что наступление украинских войск почти закончено, сообщает издание The Times со ссылкой на свои источники. Залужный также предлагает остановить наступление и начать подготовку к следующему году.

В издании отмечают, что глава Украины Владимир Зеленский не согласен с Залужным. По данным The Times, в Киеве прекрасно понимают, какой политический эффект на Западе будет иметь любая видимость тупика. Это также может привести к снижению помощи со стороны западных стран.

До этого газета The New York Times писала, что США могут поставить десятки тысяч 155-мм снарядов Израилю, а не Украине, как предполагалось ранее. Авторы публикации со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона и ЦРУ предполагают, что речь идет об артиллерийских снарядах, планирующих бомбах и ракетах Stinger.

В связи с этим возможности США удовлетворить потребности двух государств, находящихся в состоянии конфликта, могут быть ограничены. Отмечается, что некоторые системы вооружений вскоре окажутся дефицитными, если боевые действия будут длиться месяцами.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры того, как российские подразделения взламывают оборону ВСУ у Авдеевки. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, российские войска могут окружить и разгромить ВСУ в районе Авдеевки в течение 30 дней.