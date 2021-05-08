Фонд Евросоюза внёс залог за арестованного главу партии Саакашвили

https://static.news.ru/photo/8206fb1a-b005-11eb-8f57-96000091f725_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: saakashvilim/instagram.com

За депутата парламента Грузии и главу созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Нику Мелию внесли залог в размере 40 тысяч лари (более $11,6 тысячи). Он будет освобождён из-под стражи, сообщает РБК со ссылкой на представительство Европейского союза в республике.

Там отметили, что это «ещё один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии». В ЕС выразили надежду, что освобождение Мелии послужит интересам республики и её граждан, а также улучшению отношений Грузии с Европой.

Уточняется, что деньги для залога выделил Европейский фонд за демократию, созданный входящими в Евросоюз странами (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ).

Освобождение Мелии, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, является одним из условий соглашения, которое было подписано 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и представителями оппозиции.

Мелии инкриминируют организацию штурма национального парламента летом 2019 года. В конце июня его освободили под залог в 30 тысяч лари (более $9,1 тысячи) и обязали носить электронный браслет. Политик внёс залог, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов публично сорвал браслет и выбросил, назвав символом несправедливости.

После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога на 40 тысяч лари, но Мелия платить отказался. Тогда 16 февраля 2021 года грузинский парламент проголосовал за снятие с депутата иммунитета, а уже на следующий день суд постановил его арестовать.

В ответ на это Мелия вместе со сторонниками забаррикадировался в офисе партии, однако 23 февраля здание штурмом взяли силовики, а оппозиционер был задержан.

Тогда же правоохранительные органы задержали более 20 сторонников партии Саакашвили.