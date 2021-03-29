Забросать границу трупами: депутат рассказал о намерениях властей Украины

https://static.news.ru/photo/f579790c-19fb-11ea-9c87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действующая украинская власть хочет понравиться руководству США и представляет угрозу для национальной безопасности собственной страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Своё заявление Кузьмин сделал в эфире телеканала «Первый независимый». По мнению депутата, украинская власть в настоящий момент хочет понравиться американцам.

Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чём-то поговорили, сделали селфи... <...> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель, — заявил парламентарий.

По мнению Кузьмина, президент Украины Владимир Зеленский должен быть главой всего многонационального государства, а не какой-то его отдельной части. При этом депутат подчеркнул, что в стране нет ни единой церкви, ни единого языка, а политические лозунги «Армия, язык, вера» являются манипуляцией для получения электоральных очков перед выборами.​

Кузьмин также напомнил, что у украинцев — разная история, а нынешнее государство в существующих границах создавалось с 1917 по 1954 год советскими лидерами. Потому депутат не одобряет критики советского строя.

Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию — да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того, чтоб всем этим пользоваться и приумножать, мы пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это всё борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны. Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности, — заявил Ренат Кузьмин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что инициативу о принятии закона о коллаборационизме, предусматривающего, в частности, ответственность за сотрудничество с РФ и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР, поддержал главнокомандующий вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак.