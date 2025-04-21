«Забота о бедных»: викарий назвал главную заслугу папы римского Викарий Горбунов: папа римский Франциск заботился о духовно бедных людях

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск сделал заботу о духовно бедных людях главным приоритетом своего понтификата, заявил NEWS.ru генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов. По его словам, само имя Франциск выбрано в честь святого Франциска Ассизского, для которого была характерна харизма бедности и простоты.

Понтификат папы Франциска запомнится его совершенно неповторимым пасторским подходом к решению многих проблем. Его выбор имени Франциск был обусловлен особой близостью к святому Франциску Ассизскому, для которого характерна харизма бедности и простоты, любовь к бедным людям и забота о них. Необязательно только чисто в материальном плане бедных, но и о духовно бедных людях, которые в современном мире тоскуют по истине, но по каким-то причинам находятся далеко от нее, — пояснил Горбунов.

Он отметил, что особое внимание Франциск уделял тем, кто оказался на периферии церковной жизни, стремясь вернуть их к вере. По его словам, умение понтифика говорить на языке, понятном даже далеким от религии людям, стало одной из ключевых причин его влияния.

Вот это стремление идти на периферии церковного мира, привлекать людей, которые отдалились от церкви, было главным, можно сказать, лейтмотивом деятельности папы как пастыря вселенской церкви. Притом что он был абсолютно верен церковной традиции, церковному учению, он одновременно умел таким образом говорить об этом, что люди, которые, казалось, утратили связь с церковной жизнью, тем не менее возвращались к ней. Это его огромная заслуга, — резюмировал Горбунов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что папа Франциск был великой фигурой и внес значительный вклад в мировую историю. По словам парламентария, понтифик оставил глубокий след в памяти верующих, несмотря на попытки исказить его образ. Он подчеркнул, что Франциск, даже получая обвинения в излишней современности, всегда оставался верен традиционным ценностям.