За минувшие сутки в Испании скончались 102 пациента с COVID-19

В Испании за прошедшие сутки от коронавируса скончались по меньшей мере 102 человека.
Об этом сообщает Минздрав страны. По его данным, этот показатель стал минимальным в Испании с середины марта. 15 мая испанские власти сообщали о 138 случаях смерти,
Наивысший показатель в Испании был зафиксирован 1 апреля, когда за 24 часа от COVID-19 скончались 950 человек. Общее число жертв коронавируса в стране составляет 27 563.
Ранее NEWS.ru писал о том, что медицинские специалисты из Мадрида и Барселоны научились выявлять симптомы COVID-19 по коже. Для этого они провели несколько опытов.
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