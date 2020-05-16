За минувшие сутки в Испании скончались 102 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/558e3d2c-9761-11ea-96a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

В Испании за прошедшие сутки от коронавируса скончались по меньшей мере 102 человека.

Об этом сообщает Минздрав страны. По его данным, этот показатель стал минимальным в Испании с середины марта. 15 мая испанские власти сообщали о 138 случаях смерти, передаёт ТАСС.

Наивысший показатель в Испании был зафиксирован 1 апреля, когда за 24 часа от COVID-19 скончались 950 человек. Общее число жертв коронавируса в стране составляет 27 563.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медицинские специалисты из Мадрида и Барселоны научились выявлять симптомы COVID-19 по коже. Для этого они провели несколько опытов.