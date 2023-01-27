В Хорватии сообщили о переломном моменте на Украине Advance: решение о танках Leopard является переломным моментом украинского конфликта

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Танк Leopard

Поставка танков Leopard из Германии на Украину станет переломным моментом в развитии украинского конфликта. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отказывавшийся от поставок бронетехники, быстро сдался и скоро станет рассказывать, что на него оказали давление, сообщает хорватское издание Advance.

Является ли переломным сегодняшнее решение Германии о ее готовности отправить танки Leopard 2 на Украину? Да, это переломный момент, причем один из важнейших с начала вооруженного конфликта на Украине, — подчеркивается в публикации.

Ее автор назвал решение Берлина о танках одним из самых крупнейших с начала спецоперации. Немецкая власть во главе с Шольцем, отмечает Advance, «не имеет ни опоры, ни рычагов». При этом издание усомнилось «в первоначальном акте противодействия» Германии, поскольку уступка наступает так быстро, что немецкое «историческое нет» не длилось даже недели.

Ранее депутат бундестага от Левой партии, член парламентского совета НАТО Севим Дагделен заявила, что решение Германии направить танки Leopard на Украину является исторически неверным. По ее словам, этот шаг, принятый под давлением администрации США, приведет лишь к гибели людей, тогда как конфликт на Украине должен быть урегулирован в первую очередь демократическим путем.