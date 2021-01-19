Януковича решили не арестовывать по делу «Межигорья»

https://static.news.ru/photo/14454f18-5a6b-11eb-8218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины получила отказ в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича от Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда страны.

Коллегия судей отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном аресте Виктора Фёдоровича, — рассказал журналистам РИА Новости представитель пресс-службы фирмы Aver lex, представляющей интересы Януковича.

По его словам, обязательным условием для ареста является объявление фигуранта дела в международный розыск, а Янукович в розыск не объявлен.

26 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины отказал в заочном аресте Януковича по этому делу. Причинами были названы нарушения при объявлении политика в международный розыск, также на момент подачи заявления об избрании ему меры пресечения органы досудебного расследования не возбудили расследование. Прокуратура тогда обжаловала это решение.

Резиденция «Межигорье» находилась в государственной собственности, в 2007 году она была передана в собственность Януковичу. Следствие считает, что закон был нарушен. В 2018 году резиденция была передана киевским судом в управление агентству по возвращению активов.

Как писал NEWS.ru, Протокол Оболонского районного суда, который заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену, оставила в силе коллегия судей Киевского апелляционного суда. Приговор вступил в силу. Адвокат Виталий Сердюк назвал решение суда политическим.

Янукович занимал пост президента Украины с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года. Он был вынужден покинуть страну после государственного переворота. Политик уехал в Россию, где и находится по сей день.