Януковича признали изменником

https://static.news.ru/photo/22db33b2-04c1-11eb-9489-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Протокол Оболонского районного суда, который заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену оставила в силе коллегия судей Киевского апелляционного суда, и он вступил в силу. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк.

Решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки, — заявил адвокат, пишет «Страна.ua».

По словам адвоката, признание Януковича виновным по делу о государственной измене «показывает, что представители экс-президента Петра Порошенко до сих пор влияют на судебную систему и на решения судов».

Из-за того, что сейчас все чаще правда просачивается наружу, появляются доказательства и факты о том, что Крым сдали именно Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и другие лица, пришедшие к власти в результате трагических событий 2014 года, им необходимо отвести от себя подозрения, окончательно похоронить правду, переложив свою вину на Виктора Януковича, в чем им помогают и судьи апелляционной инстанции, — считает Сердюк.

Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Экс-президента заочно приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.