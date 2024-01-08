WSJ: дефицит снарядов вынуждает ВСУ чаще применять FPV-дроны

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки снарядов вынуждены чаще применять FPV-дроны, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Однако такие беспилотники не могут заменить артиллерию, а Запад помогать Киеву не спешит, пишет The Wall Street Journal.

Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов, — цитирует газета украинского чиновника.

Издание отмечает, что дополнительные пакеты помощи от Запада забуксовали. В то же время ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, денег, военнослужащих, а многие подразделения истощены летним контрнаступлением.

О «снарядном голоде» у украинских военнослужащих ранее рассказал французский полковник в отставке Пер де Йонг. Он предположил, что ВСУ израсходуют оставшиеся запасы боеприпасов в течение месяца, приблизительно к середине февраля. Полковник полагает, что сегодня происходит моральное и военное истощение Украины, а также еще большее усиление зависимости Киева от помощи США.

В то же время в американском конгрессе призвали администрацию президента США Джо Байдена сформулировать стратегию по Украине. Спикер палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что от этого зависит дальнейшее выделение помощи Киеву. Политик считает, что Белый дом должен начать говорить с американцами начистоту и объяснить, чего он добивается.

По состоянию на 7 января 2024 года с начала специальной военной операции Украина потеряла 500 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. По словам бывшего генерального прокурора и экс-министра внутренних дел страны Юрия Луценко, зная количество погибших, становится понятно, почему украинские власти предложили мобилизовать полмиллиона человек.