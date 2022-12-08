WP: ВСУ не разводят огонь из-за близости к российским позициям

Фото: МО Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины не разводят огонь в лесу, поскольку находятся близко к российским позициям в Кременной, пишет The Washington Post. Обозреватель Изабель Хуршудян отмечает, что они боятся быть обнаруженными.

Солдаты подразделения Тора, дислоцированные в лесу возле Кременной, находятся так близко к российским силам, что не осмеливаются отапливать свои жилые помещения на открытом воздухе, что может раскрыть их местонахождение российским беспилотникам, летящим над ними, — написала Хуршудян.

По ее словам, бойцы украинской армии вынуждены спать в верхней одежде. Они также укрываются легкими спальными мешками, а иногда и вовсе отдыхают под открытым небом.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные, лишенные лечения, стали чаще погибать от пневмонии и хронических заболеваний. По его словам, появились также первые случаи обморожения, из-за которых украинские солдаты лишаются фаланг пальцев.