Welt: министр обороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Одессу

Фото: Jörg Blank/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (в центре) в Одессе

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу и пообещала Киеву в ближайшие дни поставить системы ПВО IRIS-T SLM, передает телеканал Die Welt. В ходе визита она встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны, — говорится в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не хочет поставлять Киеву танки западного образца, поскольку это может многократно усилить конфликт. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев таким образом, чтобы это не привело к войне между НАТО и Россией.

В июне Германия впервые опубликовала официальный список различных вооружений, поставленных Киеву, а также дальнейший план поставок. Руководство ФРГ намерено передать Украине 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) типа Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 54 бронетранспортера M113, 500 ПЗРК Stinger, а также 22 грузовика и 80 пикапов Toyota.