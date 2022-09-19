WarGonzo: один человек погиб при ударе ВСУ по больнице в Сватове

Фото: МО Украины

Центральная городская больница города Сватова Луганской Народной Республики (ЛНР) ночью подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал WarGonzo. В результате атаки погиб один человек.

Корреспондент Telegram-канала сообщил, что удар пришелся по одному из корпусов больницы — двухэтажное здание оказалось частично разрушено. Погибший — мужчина, работавший в больнице охранником.

По словам военнослужащего ЛНР, по больнице могли ударить из американской гаубицы М777. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ произвели обстрел Сватова из реактивной системы залпового огня HIMARS — было выпущено две ракеты.

Позднее сообщалось, что в результате обстрела ранения получил российский журналист Федерального агентства новостей (РИА ФАН).