https://static.news.ru/photo/0a7a9ba0-cb1f-11e9-acf4-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: РИА Новости

Украинские правоохранительные органы не выдали журналисту Кириллу Вышинскому паспорт, изъятый в ходе задержания, рассказал его адвокат Андрей Доманский.

По его словам, после освобождения он должен был получить обратно свои документы, передаёт RT .

Будем обращаться, чтобы вернули. Он же должен пользоваться своими процессуальными правами как гражданин – подчеркнул юрист.

Ранее News.ru писал, что защита Вышинского ничего не знает о планах обменять его на Олега Сенцова. Тогда Доманский отметил, что его клиент намерен в суде доказывать невиновность.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему меру пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.