Украинские правоохранительные органы не выдали журналисту Кириллу Вышинскому паспорт, изъятый в ходе задержания, рассказал его адвокат Андрей Доманский.
По его словам, после освобождения он должен был получить обратно свои документы, передаёт
Будем обращаться, чтобы вернули. Он же должен пользоваться своими процессуальными правами как гражданин – подчеркнул юрист.
Ранее News.ru писал, что защита Вышинского ничего не знает о планах обменять его на Олега Сенцова. Тогда Доманский отметил, что его клиент намерен в суде доказывать невиновность.
Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему меру пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.