Новости ❘ Европа

Вышедшие из «Азовстали» военные попросили о переговорах

Основатель батальона «Восток»: вышедшие из «Азовстали» военные попросили о переговорах

Вооружённые силы Украины / Фото shutterstock.com

Девять украинских военнослужащих, вышедших с белыми флагами с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, представляли интересы более значительной группировки, попросив о переговорах. Об этом заявил основатель батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что переговоры с ними ведут офицеры ДНР. Об их итогах пока не известно.

Сейчас идёт оживленный этап переговоров. Это только выходила первая группа. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали», — сказал Ходаковский.

Утром, 26 мая группа украинских военных вышла с территории предприятия «Азовсталь». В руках бойцы держали белый флаг.

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук сообщила, что Киев хочет подписать документ, регламентирующий прохождение эвакуации с территории «Азовстали». По её словам, стороны начали новый раунд переговоров вокруг процедуры эвакуации. Посредником в данном процессе выступит Турция.