Вучич заявил о давлении Запада на Сербию

https://static.news.ru/photo/a4cf1106-0c9f-11ea-a801-fa163e074e61_660.jpg Фото: predsednik.rs

На Западе ждут, что Сербия признает независимость Косово, поэтому усилят давление не страну, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Косово и Метохии.

От Сербии на всём Западе ожидают, что она примет независимость Косово, и это суть всего процесса. Всё, что хотят от нас, умещается в одно предложение,— констатировал Вучич.

Он отметил, что ничего особо не поменялось, кроме того, что западные страны будут выражать своё желание «более значительно и драматично», чем раньше, пишет РИА Новости.

В конце февраля Европарламент выпустил доклад, который МИД Сербии категорически осудил. Белград считает, что он «недопустимым и неуместным образом призывает страны — члены ЕС односторонне признать независимость Косово».

Республику до сих пор не признают в России, Китае, Иране, Испании, Греции и ряде других государств.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Джо Байден призвал Сербию признать независимость самопровозглашённой республики Косово. Об этом он написал сербскому президенту Александру Вучичу в поздравительном письме по случаю грядущего Дня государственности Сербии.