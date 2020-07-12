Вучич заявил о бессмысленности протестов в Сербии

https://static.news.ru/photo/fdfa23d4-c481-11ea-8fe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты перед Скупщиной в Белграде. В них приняли участие менее 500 человек.

Не нужны бессмысленные собрания, сегодня вечером нет и 500 человек, что значит — заражение будет меньше, прошлой ночью (на воскресенье) их было около одной тысячи, — цитирует его РИА Новости.

Акции протеста проходят в Сербии из-за недовольства населения политикой властей на фоне пандемии коронавируса.

По словам Вучича, число протестующих редко было большим. Однако если умножить его на 10 или 12, то получится 50 тысяч новых заражённых. Президент заявил о необходимости вести себя дисциплинировано.

На данный момент протесты в Белграде носят мирный характер. Однако несколько дней назад ситуация была более напряжённой. Так, в ночь с субботы на воскресенье протестующие вступили в противостояние с полицией. Они забросали силовиков кусками тротуарной плитки и брусчаткой, разобрав ограждение у ступеней заксобрания.

Как информировал NEWS.ru, СМИ сообщили об участии ЧВК Blackwater из США в протестах в Белграде. Ранее эти наёмники воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.