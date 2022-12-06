Вучич заявил, что позиция Сербии по санкциям против России не изменится

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Александр Вучич

Постановление по итогам саммита ЕС - Западные Балканы в Албании, предусматривающее необходимость всем участникам поддержать антироссийские санкции, не изменит позицию Сербии по отношению к этим рестрикциям, заявил президент республики Александр Вучич. Он напомнил, что против Сербии в 1992 году также были введены санкции и республика понимает, что ничего хорошего они не приносят, добавив, что его страна отказывается участвовать в санкционной политике, передает РИА Новости.

Вучич подчеркнул, что отказ Белграда от санкций является данностью, на упоминания об этом нельзя сердиться.

Единственная страна, которая не согласовалась с политикой санкций — республика Сербия. <...> РФ ввела санкции по отношению к Сербии (в составе Югославии. — NEWS.ru) в 1992 году, а Сербия не ввела их против России. Это вопрос уважения к нам, к тому, через что мы прошли девять лет под санкциями, и видели, что они не приносят ничего хорошего народу, и мы не будем участвовать в этой политике, — заявил сербский президент.

Ранее сербский политолог Драган Станоевич заявил, что попытка введения Сербией антироссийских санкций приведет к протестам и дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Запад может надавить на Белград санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.