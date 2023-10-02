Вучич выступил за усиление присутствия KFOR в Косове Вучич заявил о желании Сербии видеть большее присутствие KFOR на севере Косова

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия привлечет к ответственности всех преступников на своей территории, заявил президент страны Александр Вучич, отвечая на вопрос телеканала CNN о виновных в перестрелке в Косове. Он добавил, что Сербия хочет видеть большее присутствие сил KFOR на севере Косова для обеспечения безопасности сербов.

Нам не нужны никакие войны, никакие столкновения. Наоборот, мы хотим видеть, и я это подчеркиваю, большее присутствие KFOR в Косове, особенно на севере. Мы надеемся, что это будет один из способов обеспечить безопасность сербов на севере Косова, — сказал он.

Ранее Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения, причин для убийства не было. По его словам, в двух случаях убийства фигурировала снайперская винтовка. Он также добавил, что существует вероятность гибели четвертого человека, но эти данные пока не подтверждены. Кроме того, Вучич заявил, что власти Сербии не поддерживают убийство косовского полицейского, произошедшее ранее, но указал, что местные сербы были доведены до открытых столкновений «постоянным террором Приштины».

Также Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косове и Метохии. По словам главы государства, это входит в обязанности сил Альянса, согласно резолюции 1244 СБ ООН.