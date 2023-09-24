Власти Сербии сообщили о гибели трех человек от рук косовской полиции Вучич: три серба были убиты во время операции косовской полиции

Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Александр Вучич

Полицейские подразделения Косово убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, которые приводит ТАСС, в двух случаях убийства фигурировала снайперская винтовка.

По нашей информации, трое сербов из Косово и Метохии убиты. Двое из них — с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены, — сказал Вучич.

Он также добавил, что существует вероятность гибели четвертого человека. Эти данные пока не подтверждены.

Ранее полиция частично признанной Республики Косово сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников правоохранительных органов на севере края. По данным местного МВД, 24 сентября около 02:40 по местному времени (03:40 мск) на мосту недалеко от села Баньск два грузовика без номеров заблокировали въезд. Направленные на место происшествия сотрудники полиции были обстреляны неизвестными, при этом применялись гранатометы и ручные гранаты. Двое правоохранителей были ранены и доставлены в больницу, в дальнейшем один из них умер.

Позднее косовская полиция сообщила о гибели трех нападавших и задержании пятерых человек. Вучич заявил, что власти Сербии не поддерживают убийство косовского полицейского, но указал, что местные сербы были доведены до открытых столкновений «постоянным террором Приштины».