На севере Косово расстреляли полицейских На севере Косово в результате перестрелки погиб полицейский

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Один полицейский был убит и еще один получил ранения в результате перестрелки на севере Косово, сообщил глава местного правительства Альбин Курти на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Произошедшее он назвал террористической акцией, а также отметил, что нападавшие — хорошо вооруженные и опытные бойцы.

В данный момент стрельба из огнестрельного оружия различного калибра по нашей полиции все еще продолжается. Нападавшие — профессионалы в масках и тяжеловооруженные, — уточнил Курти.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на косовских силовиков, инцидент произошел рано утром, когда на мосту вблизи деревни Баньска остановились два автомобиля без номерных знаков, заблокировав проезд. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, попав под огонь. В распоряжении нападавших, по информации правоохранителей, было не только стрелковое оружие, но также ручные гранаты и гранатометы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии. По словам главы государства, это входит в обязанности сил Альянса, согласно резолюции 1244 СБ ООН.

Он также заметил, что обстановка в Косово и Метохии становится все более серьезной проблемой безопасности. Сербия, по его словам, хочет сохранить мир и стабильность, а также отношения с НАТО, основанные на доверии.