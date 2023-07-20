Вучич призвал НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность граждан страны в Косово и Метохии. По словам сербского лидера, это входит в обязанности сил Североатлантического альянса, согласно Резолюции 1244 СБ ООН.

Согласно Резолюции 1244, НАТО отвечает за безопасность в Косово и Метохии, именно поэтому я бы попросил вас обеспечить эту безопасность и сербам, — написал Вучич на своей странице в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Он заявил, что обстановка в Косово и Метохии становится все более серьезной проблемой безопасности. Сербия хочет сохранить мир и стабильность, а также отношения с НАТО, основанные на доверии.

Во время обращения к нации Вучич заявил, что республика запросит проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косово и Метохии. Также будут выдвинуты требования демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев.

Ранее Вучич выразил опасение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может привести к обострению ситуации в Косово. Он призвал граждан «беречь себя и остерегаться».