Вучич выразил надежду обсудить с Путиным цены на газ и увеличение поставок

Президент Сербии Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» выразил надежду на то, что в ходе предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным удастся достичь понимания относительно цен на газ и договориться об увеличении объёма поставок для Белграда.

По словам сербского президента, его встреча с Путиным предварительно запланирована на 25 ноября, при этом одной из важнейших тем станут поставки и цена природного газа из РФ. В ходе интервью Вучич выразил уверенность в том, что сторонам удастся найти решение трёх вещей, касающихся голубого топлива.

Это цена газа, это количество, нам нужен всё больший объём газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 миллиарда кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объёмах поставок газа, поскольку у нас экономика растёт быстрее всего в Европе, — рассказал президент Сербии.

Накануне Вучич заявлял о том, что Сербии необходимо решить вопросы энергоснабжения до конца года, это случится, если предстоящие переговоры между Москвой и Белградом пройдут успешно и страна получит газ и электричество по подходящим ценам.

В настоящее время РФ является практически единственным поставщиком природного газа в Сербию. В последние годы страна получала более 2 млрд кубометров российского газа через Украину и Венгрию.

Ранее политолог Александр Вершинин оценил шансы Сербии договориться о поставках российского газа. По его мнению, страна заинтересована в заключении нового договора с Россией о поставках газа из-за европейского кризиса цен. Скорее всего, стороны договорятся о выгодных друг для друга условиях.