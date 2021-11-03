Политолог оценил шансы Сербии договориться о поставках российского газа

Сербия заинтересована в новом договоре с Россией о поставках газа из-за европейского кризиса цен. И скорее всего страны договорятся о выгодных условиях, сообщил ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Вершинин.

В целом у нас неплохие отношения с Сербией, и, что важно, сербские власти не пытаются выдумать понт там, где его нет. Другими словами, Белград и «Газпром» смогут найти точки соприкосновения и договориться об условиях, которые будут приемлемы как для РФ, так и для Сербии, — считает он.

Политолог добавил, что сейчас ситуация в Сербии напряжённая, власти вынуждены закупать газ у соседей по ценам в несколько раз выше, чем у «Газпрома». К тому же приходится использовать резервные источники.

Также, по мнению Вершинина, сербы видят пример Молдавии, когда в республике был объявлен режим ЧП из-за нехватки газа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград как можно скорее должен заключить с Москвой новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке. Он сообщил об этом в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным.