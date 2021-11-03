Политолог оценил шансы Сербии договориться о поставках российского газа
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:23, 03 ноября 2021
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS
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Сербия заинтересована в новом договоре с Россией о поставках газа из-за европейского кризиса цен. И скорее всего страны договорятся о выгодных условиях, сообщил ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Вершинин.
В целом у нас неплохие отношения с Сербией, и, что важно, сербские власти не пытаются выдумать понт там, где его нет. Другими словами, Белград и «Газпром» смогут найти точки соприкосновения и договориться об условиях, которые будут приемлемы как для РФ, так и для Сербии, — считает он.
Политолог добавил, что сейчас ситуация в Сербии напряжённая, власти вынуждены закупать газ у соседей по ценам в несколько раз выше, чем у «Газпрома». К тому же приходится использовать резервные источники.
Также, по мнению Вершинина, сербы видят пример Молдавии, когда в республике был объявлен режим ЧП из-за нехватки газа.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград как можно скорее должен заключить с Москвой новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке. Он сообщил об этом в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным.