Вучич: Сербия не поменяла позицию по отказу от санкций против России

Несмотря на внешнеполитическое давление, Сербия не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, заявил президент республики Александр Вучич. Он также сообщил, что кризис из-за событий на Украине драматично отражается и на их стране, пишет РИА Новости.

Что касается санкций, мы своё решение приняли и показали. А как и насколько это тяжело на ежедневном уровне, об этом не хочу говорить, и это не дело и забота обычных людей, не хочу их нагружать нашей работой, — сказал сербский президент.

Власти Сербии ранее поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине: те, которые не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране.

Свою поддержку нескольких пунктов резолюции Вучич объяснил заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. По его словам, иногда «нужно подвинуться и отойти в сторону». Президент также подчеркнул, что если бы страна не поддержала резолюцию, то Сербия лишилась бы инвесторов и иностранных компаний.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.