Вучич рассказал, как сербское оружие попадает на Украину Вучич: США покупают до трети оружия в Сербии, оно может попасть на Украину

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

США в настоящее время покупают от четверти до трети продукции оборонной промышленности Сербии. Таким образом, оно может оказаться в том числе на Украине. Об сообщил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит TV Prva.

Ранее западные СМИ написали что, согласно данным Пентагона? Белград уже передал или готовится передать оружие Киеву. По словам Вучича, Сербия не поставляла и не будет поставять на Украину оружие и боеприпасы, поскольку экспортирую такого рода подукцию лишь разрешенным конечным пользователям.

Мы производим боеприпасы, мы их продаем, когда просит, например, Испания. А что нам делать, мы продаем. Может ли это оказаться на Украине? Может. Знаем ли мы, что оно может там оказаться — знаем, но какой у нас выбор? <...> Должны ли мы разорвать долгосрочные договоры с Америкой, которая покупает треть, четверть боеприпасов — о чем вы говорите, люди, чего вообще хотите, закрыть фабрики? — задался вопросом президент.

Он также добавил, что для того, чтобы никто не мог упрекнуть Сербию в том, что ее оружие отправляется в зону конфликта, в следующие три года все орудия и боеприпасы купит исключительно сербская армия.

Ранее Глава Минобороны страны Милош Вучевич назвал информацию о поставках вооружения ВСУ ложью. Он предположил, что кто-то хочет втянуть Белград в военный конфликт. Он допустил, что оружие из Сербии могло попасть на Украину через третьи страны, которые не соблюдают международные нормы и соответствующие условия договоров.