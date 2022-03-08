Вучич оценил последствия для Европы при отказе РФ экспортировать продукцию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будущие ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в Европу серьёзно повлияют на экономику и граждан. Ответ России на санкции Запада приведёт к дефициту товаров, отметил он в эфире телеканала B92.

В Европе людей больше беспокоит кукуруза, Америку — пшеница. Сейчас ожидается решение [президента РФ Владимира] Путина и правительства о том, что Россия не будет экспортировать. Цены летят в небо. У нас есть преимущество с пшеницей и кукурузой, — рассказал Вучич.

Он добавил, что с 10 марта не будет экспорта пшеницы и муки, кукурузы и масла, поскольку «экспорт поднялся на 109%».

Я виню себя, что мы раньше не начали [обеспечивать резервы]. Что бы вы ни искали сейчас — не можете найти, а то, что найдёте — не можете привезти из-за санкций, — объяснил сербский президент.

По словам Вучича, правительство страны намерено устроить индексацию и субвенции для сельхозпроизводителей.

Ранее стало известно, что Александр Вучич заявил: Белград готов ввозить нефть из третьих стран в случае полного запрета на её импорт из России. Больше брать нефть будет неоткуда, отметил он. Вучич добавил, что власти Сербии решили снизить на некоторое время таможенные сборы на ряд позиций, это позволит обеспечить ввоз в страну нефти из третьих стран.