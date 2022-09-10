Вучич обвинил Косово в строительстве баз спецназа на границе с Сербией Вучич заявил, что Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово

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Власти Косово, несмотря на соглашения с руководством Сербии, под эгидой ЕС в Брюсселе возводят базы спецназа МВД на населенном сербами севере края, заявил сербский лидер Александр Вучич на заседании Совета национальной безопасности, передает РИА Новости. По его словам, уже было построено несколько военных объектов в селах Бистрица и Кошутово, в районе Баньи пункт спецназа строится в данный момент.

Строятся одна за другой нелегальные базы спецподразделений косовского МВД на севере Косово и Метохии, — сообщил Вучич.

Ранее президент Сербии после заседания Совета безопасности страны заявил, что ФРГ и Франция при поддержке США и Турции потребовали от Белграда решить проблему самопровозглашенной республики Косово в кратчайшие сроки. Оно прошло после переговоров главы государства с представителями стран Евросоюза 9 сентября. В Белград прибыли советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, советник президента Франции Эммануэль Бонн и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

9 сентября сербский лидер заявил, что признания Косово не будет. До этого зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. По словам дипломата, Косово и Сербия — это Европа.