Вучич заявил, что армия Косово нападет на Сербию в полночь Вучич: армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии

Армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. Также сообщается, что он намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в регионе в самое ближайшее время.

Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире, — сказал Вучич.

31 июля в северных районах самопровозглашенного Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местное население начало строить баррикады. Между тем косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. СМИ сообщают о том, что сербы получили огнестрельные ранения на пункте пропуска Яринье.

30 июля глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанская сторона «готовит ад» в Косово и Метохии на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа.