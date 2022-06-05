ВСУ обстреляли из «Градов» город Ясиноватая, выпущено 45 снарядов

Фото: dan-news.info

5 июня Вооруженные силы Украины обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Массированный удар был нанесен из населенного пункта Авдеевка. Со стороны ВСУ к 18:55 (совпадает с мск) было выпущено 45 снарядов.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 45 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не сообщается. В последние дни украинская армия значительно усилила обстрелы Донецка и населенных пунктов в ДНР.

4 июня французский военкор Кристель Неан попала под артиллерийский огонь со стороны ВСУ в Донбассе. Она находилась в Петровском районе Донецка, самом удаленном от центра города. В результате обстрела журналистка не пострадала.

На глазах Неан от ранений скончался местный житель, вероятно, от попадания осколка. Военкор шесть лет освещает события в ДНР, однако «такого ужаса», по ее словам, она не видела.