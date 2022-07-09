ВСУ нанесли ракетный удар по Ирмино в ЛНР из HIMARS В ЛНР сообщили о ракетном ударе ВСУ по Ирмино в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Ирмино в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Всего было выпущено две ракеты. Обстрел был совершен из Артемовска.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 5.30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты), — сказано в заявлении.

О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Ранее стало известно, что российские противовоздушные комплексы выпустили не менее 15 ракет в небо над Херсоном, чтобы предотвратить обстрел со стороны ВСУ. В местной военно-гражданской администрации (ВГА) заявили, что украинские солдаты атаковали город со стороны Николаева.

Ранее представители ВГА Херсонской области сообщили, что украинские военные нанесли удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке. Атаку успешно отразили российские комплексы ПВО.