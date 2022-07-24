ВСУ снова обстреляли район Каховской ГЭС Член ВГА Стремоусов: ВСУ из HIMARS вновь обстреляли Каховскую ГЭС и мост

Фото: Максим Тищенко/ТАСС

Каховская ГЭС

ВСУ снова обстреляли территорию Каховской ГЭС, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что ракетному обстрелу также подвергся мост через реку Ингулец в селе Дарьевка, передает ТАСС.

По Каховской ГЭС и Дарьевскому мосту стреляли. ПВО успешно отразила большинство снарядов, однако есть попадания по Дарьевскому мосту. Движение по нему не нарушено, — сказал он.

По словам главы районной администрации Владимира Леонтьева, проходящий по дамбе мост поврежден, но сама ГЭС продолжает функционировать, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что удар наносился из американской РСЗО HIMARS целенаправленно по объектам гражданской инфраструктуры.

23 июля Стремоусов отметил, что украинские войска нанесли удар по мосту, расположенному в районе Каховской ГЭС. По его словам, к критическим разрушениям атака не привела, сама электростанция не пострадала.

Ранее Стремоусов рассказал, что за обстрелами Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS стоят специалисты из США. В результате ударов по дамбе ГЭС были повреждены шесть пролетов Дарьевского моста, движение по нему было перекрыто.