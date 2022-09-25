ВСУ обстреляли село Ивановка в Запорожской области из американских гаубиц

Фото: lug-info

Вооруженные силы Украины в ночь на 25 сентября нанесли артудар по селу Ивановка в Запорожской области. В результате были повреждены жилой дом и мосты, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной». Обстрел производился из американских гаубиц калибра 155 мм.

ВГА г. Энергодар сообщает, что ночью боевики ВСУ обстреляли село Ивановка из американских 155-мм гаубиц. Серьезно повреждены жилой дом, ресторан и два моста, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли удар по гостинице в центре Херсона. Военнослужащие украинской армии использовали для атаки РСЗО американского производства HIMARS. Есть погибшие, среди них бывший нардеп Верховной рады Алексей Журавко.

В гостинице находилась съемочная группа RT, оператора которой придавило бетонными плитами. Серьезных травм мужчина не получил. В администрации города отметили, что здание гостиницы не использовалось в военных целях.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска нанесли удар по зернохранилищу и складам в пригороде Токмака. В результате обстрела склады полностью уничтожены.