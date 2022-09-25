ВСУ обстреляли гостиницу в Херсоне, погиб экс-депутат Верховной рады URA.RU: при обстреле ВСУ гостиницы в Херсоне погиб экс-депутат Верховной рады Журавко

Фото: Вооружённые силы Украины

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS гостиницу в Херсоне. Есть погибшие, среди которых бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает URA.RU. На месте ЧП работают спасатели, идет разбор завалов и поиск пострадавших.

Удар был нанесен в районе 05:30 мск.

Гостиница, в которой проживали гражданские, подверглась обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS. В результате обстрела есть два погибших, — сообщил корреспондент издания.

В момент прилета снарядов в гостинице находилась съемочная команда RT. Оператора телеканала придавило бетонными плитами, однако он выжил и почти не пострадал. Взрыв также повредил припаркованные рядом с гостиницей автомобили.

Свою политическую деятельность Журавко начал в 2002 году, когда выдвинул свою кандидатуру в нардепы Украины по избирательному участку в Херсонской области от блока «За единую Украину». Он занял четвертое место по количеству проголосовавших за него граждан.

После смены руководства Украины в 2014 году Журавко перешел на сторону оппозиции. Всячески выступал против нынешней украинской власти. Например, в 2021 году он призвал руководство России ввести экономическую блокаду против Украины.

19 сентября стало известно, что 13 мирных жителей, в том числе двое детей, погибли в результате обстрела ВСУ Донецка. Еще восемь человек пострадали. Глава города Алексей Кулемзин рассказал, что удар был нанесен по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе. Снаряды попали в остановку и магазин, где в тот момент было много людей.