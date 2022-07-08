ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Херсонской области Силы ПВО России отразили ракетный удар ВСУ по ГЭС в Новой Каховке Херсонской области

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Украинские военные нанесли удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке Херсонской области. Атака была успешно отражена силами ПВО России, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

Сегодня украинские вооружённые формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. <…> Противовоздушная оборона ВС РФ успешно отразила ракетную атаку со стороны Украины и предотвратила выход из строя важного для региона и населения объекта, — говорится в сообщении.

Глава администрации Владимир Сальдо заявил, что ГЭС не получила серьезных повреждений и продолжает работать. Он также подчеркнул, что киевскому режиму не удастся запугать жителей Херсонщины, которые строят совместную с Россией мирную жизнь.

Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов, в свою очередь, отметил, что в результате атаки на ГЭС пострадали люди.

Есть пострадавшие, уточняем, — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские войска предотвратили серию из семи терактов в Херсоне. В силовых структурах РФ рассказали, что действия диверсантов координировались штабом Сил специальных операций (ССО) в городе Бровары Киевской области. О результатах своих действий они должны были сообщать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.