ТАСС: ВСУ ликвидируют иностранных наемников в Северодонецке и Лисичанске Источники в Народной милиции ЛНР: ВСУ ликвидируют иностранных наемников в Северодонецке и Лисичанске

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащий ВСУ

Группы Вооруженных сил Украины начали ликвидировать иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке, сообщили ТАСС источники, связанные с Народной милицией ЛНР. По их словам, уже были обнаружены несколько тел иностранцев.

Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию, — заявил собеседник агентства.

По словам источников, в ЛНР нашли сожженные тела иностранных наемников. Уже выяснилось, что в своем большинстве это были выходцы из Великобритании и Польши. Ранее власти Луганской Народной Республики сообщали, что на территории Лисичанска находятся больше 120 наемников. Это поляки, англичане, французы и американцы.

Ранее стало известно, что наемники из Франции, Польши, Германии и Америки спасались бегством из Северодонецка, бросая вооружение. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По его словам, все иностранные военные перешли в Лисичанск.

25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также поселки городского типа Вороново и Сиротино, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что на территориях общей площадью в 145 квадратных километров проживает около 108 тысяч человек.