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09 июля 2025 в 19:35

Иностранные наемники начали разрывать контракты с ВСУ

ТАСС: переброшенные на Сумское направление наемники расторгли контракт с ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press

Часть польских наемников ВСУ, переброшенных в Сумскую область, расторгла контракт и оставила позиции, рассказали ТАСС в российских силовых структурах после допроса пленных. Там отметили, что в этом отношении у «солдат удачи» на Украине больше возможностей.

Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки [Сумской области] перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ — с 132-м отдельным разведывательным батальоном — и оставила позиции, — сказал собеседник агентства.

В силовых структурах пояснили, что отношение к наемникам на Украине лучше, чем к насильно мобилизованным гражданам. Наемник имеет возможность заключить контракт с бригадой ВСУ и в любой момент разорвать его без финансовых потерь.

Собеседник агентства отметил, что наемник получает стартовую выплату, а также довольствие во время обучения на полигонах, нахождения в тыловых районах и в момент переброски к линии боевого соприкосновения, после чего происходит увольнение из рядов ВСУ. Он добавил, что это представляет собой идеальную схему заработка для польских наркоманов и безработных, которые могут зарабатывать иногда более миллиона гривен с относительно минимальными рисками и затем возвращаться домой.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что самыми активными наемниками ВСУ стали поляки, которые участвовали в СВО многотысячными коллективами. Он отметил, что остальные западные наемники участвовали коллективами меньшей численности — ротами, батальонами.

наемники
ВСУ
Польша
Сумская область
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