Путин и Макрон не беседовали тет-а-тет больше года. И на этот раз за один день, проведённый в районе Лазурного берега, они получат возможность как бы обкатать несколько тем, которые, без сомнения, займут важное место и на встрече «большой семёрки», которая состоится ещё через пять дней.

Намеченный на грядущий понедельник российско-французский саммит, как мы видим, будет коротким, но весьма важным для обоих глав государств. Ясно, что после коротких деловых визитов Владимира Путина в Италию, во Францию, а ещё через пару дней и в Финляндию говорить о какой-то дипломатической изоляции России будет совершенно неуместно. Со своей стороны и Эммануэль Макрон сейчас стремится стать единоличным дипломатическим лидером Европы. И вырвать эту миссию из слабеющих трясущихся рук фрау Меркель. Тем более что канцлерин все больше выглядит откровенной «хромой уткой».

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И поэтому Макрону важно то, что именно он первым из первых же уст получит позицию Кремля по вопросам, которые вызывают у европейцев острые приступы лихорадки: Украина, возобновление гонки ядерных вооружений, рамки сближения Москвы с Пекином, торговые войны, санкции и контрсанкции. И затем у него будет шанс изложить российское видение с собственными комментариями и, может быть, предложениями партнёрам по «семёрке», в работе которой Москва отказывается принимать участие в любой форме.

Иными словами, запланированная встреча позволит Макрону то, к чему он постоянно стремится: исполнить сольную партию на встрече с партнёрами и союзниками. Тем более что стиль ведения дел Дональдом Трампом всё сильнее подталкивает его европейских союзников к поиску собственного лица в большой политике. А Франция, обладающая приличным военным потенциалом, всегда чувствует себя куда более свободной в своих внешнеполитических манёврах, чем остальные западные гранды.

Конечно, темой номер один будет Украина после пришествия к власти Владимира Зеленского. Главное — стороны обсудят и варианты возобновления после длительной паузы консультаций на высшем уровне в рамках нормандского формата. Особенно на фоне попыток украинской власти под разными предлогами отказаться от выполнения прежних обязательств. Если Москва и Париж найдут вариант консолидации своих позиций, то область манёвра команды Зеленского радикально сузится.

Есть ещё один пикантный момент будущей встречи, о котором сейчас не принято говорить. Обе страны столкнулись в последнее время с серией несанкционированных выступлений, против которых в обоих государствах были вынуждены применить силовое принуждение к порядку. И тут, как говорится, не Макрону ныне критиковать Кремль. Нельзя исключить, что оба лидера сочтут уместным сделать некий намёк на близость позиций в сфере поддержания законности и порядка. Что также важно в преддверии саммита «семёрки», в ходе которой те же янки или канадцы не преминут уколоть Россию критикой силовых акций полиции.

В целом же Макрон стремится хоть в чём-то походить на генерала де Голля, который всегда был привилегированным собеседником Москвы и посредником в её отношениях с Западом. Может, и его политическому правнуку пришло время вспомнить формулу генерала — «Европа от Атлантики до Урала».