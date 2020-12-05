«Все ненавидят полицию»: погромы в Париже попали на видео

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В столице Франции Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи проекта закона «О глобальной безопасности».

С криками «Все ненавидят полицию» протестующие бросают камни и петарды в стражей порядка, зажигают файеры. В ответ полицейские применяют слезоточивый газ, передаёт РИА Новости.

На кадрах с акций заметно, как участники начали громить витрины и окна, возводить баррикады. Люди также пытаются вывести из строя камеры видеонаблюдения. Погромщики подожгли как минимум три машины.

Беспорядки происходят на авеню Гамбета, по которой двигалась колонна протестующих. На место прибыли пожарные машины.

Шествие 5 декабря началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. В начале колонны двигалась большая группа людей в чёрном, которая обычно начинала беспорядки. Позднее обстановка обострилась, поэтому властям пришлось привлечь большое число полицейских и жандармов.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали 22 человека в ходе акций протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» в Париже, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он отметил, что силовики периодически сталкиваются с людьми, проявляющими большую жестокость. В связи с этим он выразил полицейским благодарность.

Статья законопроекта, которую рассматривает парламент, предусматривает крупный штраф и даже тюремное заключение для тех, кто осуществляет фото- и видеосъёмку полицейских, а затем выкладывает это в Сеть. Речь идёт о материалах, на которых чётко видны лица сотрудников полиции.

Национальное собрание уже приняло этот законопроект в первом чтении. Власти ожидают, что суд получит право признавать такие действия злонамеренным стремлением спровоцировать нападения на полицейских.

Парижане, напротив, считают, что эта статья только подхлестнёт полицейский произвол. На улицы французской столицы вышло большое количество людей, писал NEWS.ru.