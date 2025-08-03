«Все достали ножи»: в Швейцарии разгорелся скандал из-за пошлин Трампа

Швейцария погрузилась в поиск виноватого после решения США ввести в отношении страны экспортные пошлины в размере 39%, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Один из собеседников издания из числа бывших швейцарских дипломатов описал ситуацию фразой: «Все достали ножи».

Основной шквал критики обрушился на президента Швейцарии и министра финансов Карин Келлер-Зуттер, которая в июле утверждала, что нашла «доступ к [президенту США Дональду] Трампу». Она была уверена, что Вашингтон введет пошлины не выше 10% в обмен на инвестиции в американскую экономику. Политические круги обвиняют ее в грубой недооценке ситуации и излишней самоуверенности в отношениях с Вашингтоном.

Истинный масштаб проблем стал ясен во время телефонного разговора Келлер-Зуттер с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся 31 июля. По данным издания, глава Белого дома говорил исключительно о торговом дефиците в $39 млрд, обвиняя Швейцарию в «краже американских денег».

Как отмечают инсайдеры, швейцарская сторона оказалась совершенно не готовой к такой жесткой позиции. Один из собеседников издания отметил, что «разговор не был хорошим с самой первой минуты».

Ряд источников считает, что значительная доля ответственности лежит на фармацевтическом лобби Швейцарии. Компании активно вмешивались в переговорный процесс, оказывали давление на делегацию и способствовали принятию неэффективных решений, считают дипломаты.

Ранее старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоб Кьеркегор заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила невыгодную сделку с США по пошлинам из-за страха сокращения численности американского военного контингента в Европе. По его словам, политик сначала готовила жесткие ответные меры против Вашингтона, но затем «сдала назад».