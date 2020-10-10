ВС Украины провели военные учения с эсминцем Великобритании в Чёрном море

Вооружённые силы Украины провели военные учения с британским эсминцем Dragon в Чёрном море, следует из сообщения пресс-службы Минобороны Украины.
Как уточняется, в учениях принимали участие украинские катера «Гюрза» и «Айленд», а также вертолёт Ми-14.
Целью тренировки было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств — членов и партнёров НАТО, — говорится в сообщении,
передаётРИА Новости.
Судно Dragon прибыло в порт Одессы 7 октября. Эсминец должен покинуть акваторию Украины 12 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов назвал криком беспомощности санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почётного консула.
Он добавил, что правительству Украины чужды проявления самостоятельности и суверенности в международной политической жизни, с «лёгкой руки своих западных хозяев».
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