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ВС Украины провели военные учения с эсминцем Великобритании в Чёрном море

18:30, 10 октября 2020
Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Вооружённые силы Украины провели военные учения с британским эсминцем Dragon в Чёрном море, следует из сообщения пресс-службы Минобороны Украины.

Как уточняется, в учениях принимали участие украинские катера «Гюрза» и «Айленд», а также вертолёт Ми-14.

Целью тренировки было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей государств — членов и партнёров НАТО, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Судно Dragon прибыло в порт Одессы 7 октября. Эсминец должен покинуть акваторию Украины 12 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов назвал криком беспомощности санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почётного консула.

Он добавил, что правительству Украины чужды проявления самостоятельности и суверенности в международной политической жизни, с «лёгкой руки своих западных хозяев».

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