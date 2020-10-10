ВС Украины провели военные учения с эсминцем Великобритании в Чёрном море

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Александр Шамота, исполняющий обязанности мэра украинского города Полтава, провёл акцию протеста против ужесточения властями страны карантинных мер в связи с распространением коронавируса. В ней приняли участие представители малого и среднего бизнеса.

Градоначальник отметил, что меры безопасности, вроде масочного режима и социальной дистанции, соблюдать необходимо, но возврат к жёсткому карантину негативно отразится на экономике не только региона, но и всей страны. Любые...