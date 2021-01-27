Врача в Италии заподозрили в убийстве пациентов с тяжёлой формой COVID-19

https://static.news.ru/photo/83d78aec-6134-11eb-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: liza__galkina/Instagram.com

Глава отделения скорой помощи больницы итальянского города Монтикьяри (область Ломбардия) Карло Моска на протяжении всей пандемии убивал тяжелобольных коронавирусом. Такого мнения придерживается местная полиция.

По словам коллег 47-летнего Доктора Смерть, он совершал преступления ради освобождения коек в госпитале. Для этого вводил жертвам большие дозы сильнодействующих снотворных, сообщает газета La Repubblica.

Отмечается, что в полиции обратили внимание на Моску после получения анонимной записки. В ней говорилось, что доктор сошёл с ума и убивает больных. Проверка показала, что некоторые пациенты умирали сразу после поступления в больницу. Ухудшение их состояния наступало стремительно.

Полиция уже доказала причастность Моски к смерти двух пенсионеров — 61-летней Натале Басси и 80-летнего Анджело Палетти. После вскрытия тел умерших выяснилось, что им была введена смертельная доза пропофола, снотворного средства, при неверной дозировке способного вызвать удушье.

Сейчас устанавливается причастность Моски ещё к четырём смертям, а в городскую прокуратуру обратились ещё десятки родственников пациентов, умерших в больнице Монтикьяри.

Медсёстры, работавшие с Моской, заявили, что врач мог сойти с ума из-за высокой нагрузки в условиях пандемии. Так, весной 2020 года он в течение двух месяцев практически жил на рабочем месте.

Некоторые коллеги Моски пытаются найти оправдание его поступкам, заявляя, что врач, вероятно, не хотел мучительной смерти для пациентов и делал так, чтобы они умирали во сне. Сам Моска отрицает обвинения в свой адрес. Первое заседание суда по данному делу назначено на 29 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители итальянской провинции Ломбардия неделю провели в условиях жёсткого карантина из-за ошибки в статистических данных по коронавирусной инфекции. В Минздраве Италии признали, что регион ошибочно был переведён из «оранжевой» зоны в «красную». Инцидент спровоцировал скандал между федеральными и региональными властями.